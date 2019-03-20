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Новый учебный корпус построят в Московском 

Вечерняя Москва + ещё 2 3 часа назад
Фото: РИА Новости
В ТиНАО строят учебный корпус школы № 2065 на тысячу мест. Работы завершатся в конце 2019 — начале 2020 года. Об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.
По его словам, в данный момент проводятся работы по возведению фасадов и выкладке наружных стен здания. Корпус будет оснащен современным оборудованием. На территории школы расположат спортивный и актовый зал, библиотеку, лаборатории, классы информатики и вычислительной техники.
Кроме того, дети смогут посещать занятия по хореографии, деревянному зодчеству и кулинарии. Для маломобильных учеников возведут лифты и пандусы, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
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