Новый учебный корпус построят в Московском

В ТиНАО строят учебный корпус школы № 2065 на тысячу мест. Работы завершатся в конце 2019 — начале 2020 года. Об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

По его словам, в данный момент проводятся работы по возведению фасадов и выкладке наружных стен здания. Корпус будет оснащен современным оборудованием. На территории школы расположат спортивный и актовый зал, библиотеку, лаборатории, классы информатики и вычислительной техники.

Кроме того, дети смогут посещать занятия по хореографии, деревянному зодчеству и кулинарии. Для маломобильных учеников возведут лифты и пандусы, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.