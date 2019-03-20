НА ВДНХ во время строительства сохранили жизнь 60-летнему дубу

На ВДНХ уничтожили 60-летний дуб. Шокирующая информация сначала появилась в одном из telegram-каналов. Затем ее быстро подхватили и распространили СМИ. Ведь стоимость ущерба от вырубки долгожителя оценили в 16 миллионов рублей.

Дуб якобы стоял на пути строителей, которые возводили пешеходный мост в Шереметьевской дубраве. На варварские действия подрядной организации столичный Департамент природопользования и охраны окружающей среды обратился с жалобой в прокуратуру

Впрочем, в действительности ничего подобного не было. Вернее, как только появилось сообщение о вырубке, сотрудники департамента вышли на проверку и выяснили: ни один дуб в парке, который входит в состав ВДНХ, не пострадал.

— Незаконной вырубки по данному адресу не было, — заверили в пресс-службе ведомства.

Как уточнили в пресс-службе ВДНХ, в Шереметьевской дубраве недавно вырубили только одно дерево — остролистный клен, который рос у павильона № 27 «Физкультура и спорт». Однако эти работы были согласованы: «имеются соответствующие документы». Вековые деревья не пострадали. И скоро можно будет насладиться красотой дубравы: в этом году здесь откроют экотропу. Все желающие смогут прогуляться по мосткам, расположенным на высоте кроны деревьев.

Свои «сокровища» есть и в других исторических парках столицы. В Покровском-Стрешневе, например, растут 200-летние сосны. Как минимум на десять лет дольше природно-исторический парк «Кузьминки-Люблино» украшает сибирская лиственница.

Свидетеля событий двухвековой давности — серебристый клен — можно найти и в заказнике «Северный». Кроме того, на разных особо охраняемых природных территориях Москвы растут девять дубов в возрасте от 200 до 350 лет. Все эти деревья, которые считаются памятниками живой природы, защищает от вырубки закон и охраняют инспекторы Мосприроды.

— Сохранение старовозрастных деревьев имеет не только экологическое, но и важное культурно-историческое значение, — подчеркнули в пресс-службе Департамента природопользования. — Так называемые деревья-патриархи связаны с историческими лицами, событиями, народными преданиями и традициями.

За каждым древним деревом установлен особый контроль. Сотрудники Мосприроды следят за их состоянием: подпирают тяжелые ветви, лечат раны, скрепляют трещины, пломбируют дупла, защищают от стволовых вредителей, ухаживают за кроной и даже улучшают свойства почвы, на которой они растут. Такая забота делает их выносливее.