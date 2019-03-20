Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

НА ВДНХ во время строительства сохранили жизнь 60-летнему дубу 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Фото: РИА Новости
На ВДНХ уничтожили 60-летний дуб. Шокирующая информация сначала появилась в одном из telegram-каналов. Затем ее быстро подхватили и распространили СМИ. Ведь стоимость ущерба от вырубки долгожителя оценили в 16 миллионов рублей.
Дуб якобы стоял на пути строителей, которые возводили пешеходный мост в Шереметьевской дубраве. На варварские действия подрядной организации столичный Департамент природопользования и охраны окружающей среды обратился с жалобой в прокуратуру.
Впрочем, в действительности ничего подобного не было. Вернее, как только появилось сообщение о вырубке, сотрудники департамента вышли на проверку и выяснили: ни один дуб в парке, который входит в состав ВДНХ, не пострадал.
— Незаконной вырубки по данному адресу не было, — заверили в пресс-службе ведомства.
Как уточнили в пресс-службе ВДНХ, в Шереметьевской дубраве недавно вырубили только одно дерево — остролистный клен, который рос у павильона № 27 «Физкультура и спорт». Однако эти работы были согласованы: «имеются соответствующие документы». Вековые деревья не пострадали. И скоро можно будет насладиться красотой дубравы: в этом году здесь откроют экотропу. Все желающие смогут прогуляться по мосткам, расположенным на высоте кроны деревьев.
Свои «сокровища» есть и в других исторических парках столицы. В Покровском-Стрешневе, например, растут 200-летние сосны. Как минимум на десять лет дольше природно-исторический парк «Кузьминки-Люблино» украшает сибирская лиственница.
Свидетеля событий двухвековой давности — серебристый клен — можно найти и в заказнике «Северный». Кроме того, на разных особо охраняемых природных территориях Москвы растут девять дубов в возрасте от 200 до 350 лет. Все эти деревья, которые считаются памятниками живой природы, защищает от вырубки закон и охраняют инспекторы Мосприроды.
— Сохранение старовозрастных деревьев имеет не только экологическое, но и важное культурно-историческое значение, — подчеркнули в пресс-службе Департамента природопользования. — Так называемые деревья-патриархи связаны с историческими лицами, событиями, народными преданиями и традициями.
За каждым древним деревом установлен особый контроль. Сотрудники Мосприроды следят за их состоянием: подпирают тяжелые ветви, лечат раны, скрепляют трещины, пломбируют дупла, защищают от стволовых вредителей, ухаживают за кроной и даже улучшают свойства почвы, на которой они растут. Такая забота делает их выносливее.
— В Кузьминках, например, растет «Петровский дуб», — рассказали в Мосприроде. — Специалисты Центра древесных экспертиз «Здоровый лес» провели полную диагностику дерева. Дуб посажен в 1813 году, но при этом достаточно крепок для своих лет.
Вечерняя Москва: последние новости
Астрономическая весна придет в столицу 21 марта Терминалы бесконтактной оплаты проезда появились на всех станциях столичного метро Катки с искусственным льдом закроют в Москве 25 марта
Комментарии2
Новости Москвы , Общество , Экология , Генпрокуратура РФ
Читайте также
Видео
Путин отреагировал на отставку Назарбаева
Политика
Переполох в Якутии: Начались задержания после изнасилования россиянки
Происшествия
Новый президент Казахстана вступил в должность
В мире
Баржа протаранила причал
Происшествия
Ляшко сорвал заседание кабмина Украины
В мире Украина
Умер оперный певец Сергей Балашов
Общество Шоу-бизнес
Отец Началовой уточнил причину ее гибели
Шоу-бизнес
Путин назначил кикбоксера врио главы Калмыкии
Политика
Киев отомстил поехавшей в Крым украинской журналистке
Украина
Началова увлеклась китайскими таблетками перед смертью
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение