Власти заявили о готовности столицы к любым аномальным явлениям

"Москва будет проводить уже третий раз Климатический форум. В этом году он пройдет 4-5 сентября в Зарядье. Нас интересует эта повестка, потому что она очень актуальна. Мы также четко понимаем, что любые климатические вызовы — это экономические вызовы. У нас есть климатическая стратегия, план действий. Один год был аномальный с точки зрения холода, другой с точки зрения жары. Мы уже ко всему готовы, все действия отработаны", — сказал Кульбачевский.

По его словам, в связи с тем, что Москва столкнулась с этим давно и есть определенный опыт, власти приглашают коллег из других регионов и стран.

"Они тоже видят эти климатические изменения, понимают, что нужно делать, но у них нет алгоритма действий, каких-то знаний. В каждой точке мира свои проблемы — где-то жара, где-то холод. И многие мегаполисы вынуждены разрабатывать адаптационные меры", — добавил Кульбачевский.

Он отметил, что Москва с 2006 года, единственная из всех российских городов, является участником С40 — Партнерства крупных городов по борьбе с изменением климата.