В столице появятся три экоцентра 

Три новых экоцентра, в том числе павильон "Цветоводство" на ВДНХ и "Эко-парк будущего", откроются в ближайшее время в Москве, рассказал в интервью РИА Новости глава департамента природопользования Антон Кульбачевский.
"У нас сейчас восемь экоцентров, в ближайшее время планируем открыть еще три: в 2019 году — павильон "Цветоводство" на ВДНХ и "Музей законов природы" в природно-историческом парке "Измайлово", а в 2020 году — "Эко-парк будущего" в ландшафтном заказнике "Теплый стан", — рассказал Кульбачевский.
Кроме того, отметил глава департамента, за последние 8 лет у граждан появилась возможность высказывать свое мнение или задавать вопросы, посылать жалобы с помощью самых разных ресурсов — порталов "Наш город", "Активный гражданин" и других.
"Думаю, возросшая активность граждан связана еще и с тем, что мы колоссальную работу проводим по экологическому просвещению, причем работаем с разными возрастными категориями — от дошкольников до пенсионеров. Например, участники программы "Московское долголетие" очень активны — занимаются спортом, записываются в кружки", — добавил глава ведомства.