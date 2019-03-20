В столице появятся три экоцентра

"У нас сейчас восемь экоцентров, в ближайшее время планируем открыть еще три: в 2019 году — павильон "Цветоводство" на ВДНХ и "Музей законов природы" в природно-историческом парке "Измайлово", а в 2020 году — "Эко-парк будущего" в ландшафтном заказнике "Теплый стан", — рассказал Кульбачевский.

Кроме того, отметил глава департамента, за последние 8 лет у граждан появилась возможность высказывать свое мнение или задавать вопросы, посылать жалобы с помощью самых разных ресурсов — порталов "Наш город", "Активный гражданин" и других.