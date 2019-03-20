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В Москву вернулись грачи и скворцы 

Агентство «Москва» + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости/ Устинов
Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГПБУ «Мосприрода».
«В Москву прилетели первые скворцы. Это птицы, которые олицетворяют приход весны в столицу. Скворцы, проделав путь в 1-2 тыс. км из Южной Европы и Северной Африки, сразу же начинают заниматься жилищным вопросом: занимают свои домики, чистят их от прошлогоднего мусора, приводят в порядок. Самцы обозначают свою территорию мелодичной песней, в которую могут включаться различные свисты, скрипы, мяуканье, часто подражают другим птицам. Также в «новую» Москву уже прилетели грачи. Эти птицы уже начали обновлять свои грачевники. Селятся они колониями. Для них важно наличие поблизости возделываемого поля, луга, на котором собирают себе пропитание и корм для птенцов», — рассказали в пресс-службе.
Ранее «Известия» сообщали, что жители региона также уже могут заметить вернувшихся с зимовки жаворонков и чибисов.
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Новости Москвы , газета "Известия" , Москва
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