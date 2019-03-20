На всех станциях метро внедрена бесконтактная оплата проезда

На всех станциях столичной подземки теперь есть один или два турникета с терминалами для бесконтактной оплаты проезда. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что устройства, поддерживающие технологии PayPass и PayWave, есть на одном или двух турникетах в вестибюлях. Всего в столичной подземке насчитывается уже более 550 турникетов, через которые можно пройти с помощью банковской карты или смартфона. Они отмечены специальными наклейками.

Глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов рассказал, что Москва лидирует по количеству ридеров для бесконтактных платежей среди мировых столиц.

Особенно такой способ удобен в утренние и вечерние часы пик. Пассажиры смогут сэкономить около восьми минут в день, оплачивая проезд банковской картой или смартфоном, — сказал Ликсутов.

Сообщается, что бесконтактным способом также можно оплатить проезд и на Московском центральном кольце. Стоимость одной поездки составляет 42 рубля.

News.ru ранее сообщал о том, что в московском метрополитене начали продавать кожаные браслеты с функцией карты «Тройка». Всего в продажу поступили 2,4 тысячи экземпляров.