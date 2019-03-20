В столице обновят оборудование машин скорой помощи

В ближайшие два года обновится оснащение автомобилей Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А. Пучкова. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.

«К концу 2020 г. мы обновим около тысячи единиц медицинской техники. Это дефибрилляторы, электрокардиографы, аппараты искусственной вентиляции легких для новорожденных, а также мобильные системы для реанимации, интенсивной терапии и транспортировки новорожденных. Всего на службе Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А. Пучкова насчитывается более тысячи машин, техническое оснащение всего имеющегося парка автомобилей обновляется регулярно в плановом порядке», — рассказал глава департамента Алексей Хрипун.

В пресс-службе отметили, что сейчас автомобили укомплектованы всем необходимым для оказания медицинской помощи как на дому, так и по пути в больницу: дефибрилляторами, аппаратами мониторинга сердечного ритма и жизненно важных показателей, современными аппаратами искусственной вентиляции легких, электрокардиографами, а также оборудованием для проведения сердечно-легочной реанимации и введения пациента в наркоз.

Также Реанимационные бригады дополнительно оснащены новейшим оборудованием для автоматического массажа грудной клетки при остановке сердца — системой «Автопульс».