Летучие мыши заполонили Москву

Руководитель московского департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский назвал причину массовой миграции летучих мышей, лис и зайцев в столицу.

Сейчас идет потепление климата и начинаются миграции разных видов. Например, появились летучие мыши, которых раньше трудно было увидеть в Москве, — сказал Кульбачевский РИА Новости.

Лисы и зайцы, по его словам, тоже раньше обитали южнее Московского региона, однако сейчас стали всё чаще появляться в черте города.

Ранее News.ru писал о том, что операцию по вызволению лисицы со льдины в Москве-реке провели столичные спасатели. Животное попало в беду возле Павелецкой набережной.