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Летучие мыши заполонили Москву 

News.ru + ещё 2 3 часа назад
Фото: news.ru
Руководитель московского департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский назвал причину массовой миграции летучих мышей, лис и зайцев в столицу.
Сейчас идет потепление климата и начинаются миграции разных видов. Например, появились летучие мыши, которых раньше трудно было увидеть в Москве, — сказал Кульбачевский РИА Новости.
Лисы и зайцы, по его словам, тоже раньше обитали южнее Московского региона, однако сейчас стали всё чаще появляться в черте города.
Ранее News.ru писал о том, что операцию по вызволению лисицы со льдины в Москве-реке провели столичные спасатели. Животное попало в беду возле Павелецкой набережной.
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Новости Москвы , Экология , Антон Кульбачевский , РИА Новости , Москва
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