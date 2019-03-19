Столичных предпенсионеров обучат новым профессиям

19 марта в особой экономической зоне «Технополис » Москва » прошли пробные занятия по двум профессиям для горожан предпенсионного возраста. «ВМ» узнала подробности.

Современные станки, роботы, 3D-принтеры — все виды умного оборудования размещены на площадке технополиса.

Здесь горожанам предпенсионного возраста — это мужчины от 58 до 60 лет и женщины от 53 до 55 лет — предлагают освоить высокотехнологичные профессии. Программа рассчитана в основном на специалистов в области промышленности. На выбор — 19 профессий высокого спроса.

— Среди популярных — интернет-маркетинг. Это направление предусматривает обучение навыкам работы в социальных сетях, сфере продаж и продвижения услуг, — рассказал ≪ВМ≫ директор Московского государственного образовательного комплекса Игорь Артемьев.

Немалый интерес и к такому направлению, как промышленная робототехника. Его выбрал инженер-технолог конструкторского бюро ≪Салют≫ Роман Шеренок. В профессии он 30 лет. И всегда старается быть в тренде.

— На нашем заводе идет перевооружение, устанавливаются станки, которые управляются при помощи компьютеров, — рассказал Шеренок. — И сегодня требуется постоянно повышать квалификацию.

Участие в программе, по его словам, как раз позволит в перспективе оставаться востребованным в профессии. Согласен с ним инженер-технолог машиностроительного предприятия имени Чернышева Михаил Бубнов

— За умными технологиями — будущее, — отметил Бубнов. — И робототехника — одно из самых перспективных направлений.

Артемьев отметил: заниматься в группе — их полностью укомплектуют до конца недели — будут по 10–15 человек.

— Акцент сделан на практику. Курс занятий будет длиться три месяца, — добавил он.

Программа составлена на основе международных стандартов союза ≪Молодые профессионалы≫ (WorldSkills Russia). С учетом стандартов участники будут сдавать итоговые экзамены. Им выдадут паспорт компетенций.

— Все чаще мы говорим об активном долголетии. А сейчас формируется новая возрастная категория — москвичи, достигшие возраста 50 лет, — сказал он.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Прохоров , руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы: