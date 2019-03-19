Москва вновь примет участие в акции «Час Земли»

Москва вновь примет участие в международной экологической акции «Час Земли», которая состоится 30 марта. Об этом сообщает m24.

«Ровно на час, с 20:30 до 21:30, в Москве будет отключена архитектурно-художественная подсветка более 2000 объектов. Мы предлагаем присоединиться к акции всем москвичам и отключить свет дома — в знак солидарности с движением по сохранению природных ресурсов планеты», — заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

В 2018 году в акции приняли участие 1938 объектов в Москве.

По традиции на час погаснет подсветка архитектурного ансамбля Московского Кремля, стадиона «Лужники», Большого театра, зданий Госдумы Совфеда , Останкинской телебашни. К акции присоединятся гостиницы и вокзалы, павильоны ВДНХ. Основой площадкой в этот раз будет парк «Зарядье».

В прошлом году сообщалось, что во время акции «Час Земли» Москва сэкономила около 28,5 мегаватт-часов электроэнергии.