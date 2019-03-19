Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В столице появится первый пешеходный переход с траволаторами 

ТАСС + ещё 1 3 часа назад
Фото: ТАСС
Первый в Москве пешеходный переход с траволаторами появится в Москве в районе метро "Технопарк" через Проспект Андропова к парку развлечений "Остров Мечты", сообщил журналистам глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.
" (Строится) большой пешеходный переход с траволаторами в районе "Технопарка" — Проспекта Андропова — в направлении "Острова Мечты"
Мы его заканчиваем в этом году", — сказал Бочкарев, уточнив, что это первый переход с траволаторами в городе в зоне обслуживания метро.
Переход будет достроен к запуску парка "Остров Мечты" и будет обеспечивать транспортную доступность к нему.
Ранее заммэра Москвы Марат Хуснуллин сообщал, что первая очередь крупнейшего в Европе и Азии крытого парка развлечений "Остров мечты" в Москве планируется к открытию в сентябре 2019 года, к празднованию Дня города.
Парк развлечений "Остров мечты" площадью около 240 тыс. кв. м станет крупнейшим в Европе и Азии крытым всесезонным тематическим парком. Масштабный проект реализуется на месте заброшенного парка 60-летия Октября, всего на строительство планируется направить более 1,5 млрд рублей. Объект будет полностью крытым, в нем расположатся пять тематических зон: спортивная, семейная, детская, интерактивная и непосредственно парковая, где появятся скверы и искусственные озера.
ТАСС: последние новости
Источник: экстренные службы не обнаружили взрывного устройства в школе в Москве Выставку "Илья Репин" после Москвы представят в Санкт- Петербурге, Париже и Хельсинки Новая лодочная станция появится в 2019 году в усадьбе "Люблино" на юго-востоке Москвы
Комментарии
Новости Москвы , Общество , Марат Хуснуллин , Андрей Бочкарев , Москва
Читайте также
Видео
Киев отомстил поехавшей в Крым украинской журналистке
Украина
Началова увлеклась китайскими таблетками перед смертью
Шоу-бизнес
Занавес. Назарбаев уходит
В мире СНГ
Путин заговорил на украинском
Политика
Путин позвонил Назарбаеву
Политика
В Германии потребовали «срочно» снять санкции с РФ
Политика
Украинцы раскритиковали Пригожина из-за слов о Крыме
Шоу-бизнес Украина
России «не простят и не забудут» Крым
В мире Политика
Назарбаев озвучил имя преемника
СНГ В мире
Россия готовится к развертыванию ракет США
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение