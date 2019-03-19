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Строительство Коммунарской линии метро начнут в этом году 

РИА Недвижимость + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Коммунарскую линию московского метро начнут строить уже в этом году, рассказал журналистам во вторник руководитель департамента строительства города Андрей Бочкарев.
Он напомнил, что эту линию планируется построить до конца 2023 года, а работы пройдут в два этапа.
"Мы до конца года начнём строительство от "Севастопольского проспекта" до "Коммунарки". А этап от "Коммунарки" до Троицка — там пока идёт только проектирование", — уточнил Бочкарев.
Первоначально заявлялось только о строительстве станций мелкого заложения вдоль Калужского шоссе на отрезке от улицы Новаторов до Коммунарки. Позже было принято решение о продлении линии в направлении центральной части города, до станции МЦК "Крымская".
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