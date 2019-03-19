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В 2019 в Москве построят более 50 километров новых дорог 

РИАМО + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости/ Михаил Колобарев
В текущем году в Москве планируют ввести в эксплуатацию 55 километров новых дорог, сообщил журналистам во вторник руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.
«В этом году у нас план — ввести 55 километров новых дорог», — сказал Бочкарев.
Он добавил, что в 2019 году планируется ввести в эксплуатацию транспортную развязку на пересечении МКАД и Бесединского шоссе, большой тоннель под Калужским шоссе и другие дорожные объекты.
Ранее Бочкарев сообщил, что до конца текущего года в Москве должны сдать в эксплуатацию десять спортивных объектов, в том числе два велодрома, два футбольных поля, пять физкультурно-оздоровительных комплексов и каток в Олимпийской деревне.
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Новости Москвы , Общество , Андрей Бочкарев , Москва
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