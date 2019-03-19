В 2019 в Москве построят более 50 километров новых дорог

В текущем году в Москве планируют ввести в эксплуатацию 55 километров новых дорог, сообщил журналистам во вторник руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев

«В этом году у нас план — ввести 55 километров новых дорог», — сказал Бочкарев.

Он добавил, что в 2019 году планируется ввести в эксплуатацию транспортную развязку на пересечении МКАД и Бесединского шоссе, большой тоннель под Калужским шоссе и другие дорожные объекты.

Ранее Бочкарев сообщил, что до конца текущего года в Москве должны сдать в эксплуатацию десять спортивных объектов, в том числе два велодрома, два футбольных поля, пять физкультурно-оздоровительных комплексов и каток в Олимпийской деревне.