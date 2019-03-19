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Собянин рассказал о сохранении культурного наследия столицы 

BFM.RU + ещё 17 19 марта 2019
Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о сохранении культурного наследия столицы. Об этом он написал в блоге на своем персональном сайте.
«В 2011-2019 годах мы имеем: 1 тысяча 247 спасенных и отреставрированных памятников старины; 988 объектов, взятых под государственную охрану; 350 благоустроенных улиц; более 8 тысяч отремонтированных фасадов; четыре здания с охранным статусом, которые были утрачены безвозвратно», — написал, в частности, мэр.
Он отметил неизбежность конфликта между интересами застройщиков и задачей защиты сложившейся городской среды, потому как столица, с одной стороны, получила богатейшее многовековое наследие, которое нуждается в сохранении, а с другой стороны, в городе живут миллионы людей с повседневными нуждами и запросами, а потому реновация отдельных зданий или даже целых кварталов также необходима.
«Роль правительства Москвы — быть посредником в разрешении этого конфликта. Мы постоянно находимся в поиске компромисса», — отметил градоначальник.
Мэр подчеркнул, что в столице в настоящий момент 3 тысячи 25 объектов культурного наследия федерального и регионального значения, 1 тысяча 135 выявленных объектов культурного наследия, 144 объекта, обладающих признаками культурного наследия, и 1 тысяча 289 исторически ценных и градоформирующих объектов.
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