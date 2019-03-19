В ночь на 21 марта столицу ждет «воронье» полнолуние

Россияне сегодня ночью смогут наблюдать самую большую Луну в марте, а 21 числа их ждет «воронье полнолуние». Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария.

«19 марта в 22:48 по московскому времени Луна пройдет ближайшую к Земле точку своей орбиты. Расстояние до нашей планеты составит 359 тыс. 380 км. Жители России в этот день смогут наблюдать самую большую Луну в марте. Мартовское полнолуние наступит перед рассветом 21 марта. Его принято называть «вороньим», так как карканье ворон предвещает конец зимы», — говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что полнолуние — это фаза Луны, при которой она находится в противостоянии с Солнцем, и ее диск с точки зрения земного наблюдателя полностью освещен. При полнолунии усиливается яркость лунного диска, а его нахождение над горизонтом продолжается практически всю ночь.

Увидеть «воронью Луну» можно невооруженным глазом, уточнили в планетарии, главное условие для наблюдения — ясное небо.