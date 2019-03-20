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Парк «Зарядье» номинирован на туристический «Оскар» 

Москва24 + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Парк "Зарядье" номинирован на престижную международную премию World Travel Awards 2019, которую называют туристическим "Оскаром". Парк представлен сразу в нескольких номинациях, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Зарядье" претендует на звание "Ведущего объекта привлечения туризма в Европе 2019", а также "Ведущей туристической достопримечательности Европы 2019".
Все желающие могут принять участи в голосовании, которое завершится 28 апреля.
Премия World Travel Awards была учреждена в 1993 году и считается одной из самых престижных наград в области туризма. Победителей выбирают совместно жюри и аудитория. Среди основных критериев оценки — развитая инфраструктура, качество сервиса и безопасность, а также мнение гостей.
Побеждают те кандидаты, за которых отдано больше всего голосов.
Ранее сообщалось, что парк "Зарядье" получил Гран-при — специальный приз жюри премии MIPIM Awards, в состав которого входят ведущие архитекторы и эксперты в области урбанистики. Эта профессиональная награда вручается только одному проекту среди всех финалистов конкурса. В этом году им впервые стал проект Правительства Москвы.
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