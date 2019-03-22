Ежедневно в столице такси пользуются почти 900 тысяч человек

Количество машин такси в Москве с 2010 года выросло более чем в шесть раз и достигло 48 тыс., говорится в сообщении, размещенном в пятницу на информационном портале правительства столицы

"Количество автомобилей такси в Москве увеличилось более чем в шесть раз с 2010 года. Тогда в городе насчитывалось около 7,5 тыс. машин, а сейчас — более 48 тыс. Возросло и число пассажиров. Если восемь лет назад такси пользовались 45 тыс. человек в сутки, то сейчас этот вид транспорта выбирают около 890 тыс. человек в сутки", — говорится в сообщении.

В сообщении напоминается, что 22 марта отмечается Международный день такси. Именно в этот день в 1907 году первые автомобили со счетчиками появились в Лондоне. Праздник отмечают в Англии, Франции, России, Белоруссии и других странах.

Впервые московское такси упоминается в газете "Голос Москвы" от 5 октября (по новому стилю) 1907 года. Спустя шесть лет пассажиров перевозили уже 224 такси. К 1930 году в Москве работало два таксопарка.