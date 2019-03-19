Новая Москва обеспечена социальными объектами почти на 100 процентов 

Как рассказал глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, жители ТиНАО уже получили 67 школ, детских садов, поликлиник и пожарных депо. До 2021 года на присоединенной территории планируется построить еще более 90 социальных учреждений. Одним из самых крупных станет медицинский кластер «Новая Москва», который будет обеспечивать врачебной помощью не только местных жителей, но и районы, примыкающие к границам новых округов. В этом году в ТиНАО возведут 18 социальных объектов и 30 детсадов и школ.