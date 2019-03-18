Московский зоопарк изменит график работы с 1 апреля

Московский зоопарк планирует изменить график работы с 1 апреля. Такое решение связано с увеличением светового дня.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«Кассы будут работать с 8:00 до 18:00. Также до 18:00 будет осуществляться проход посетителей на территорию зоопарка», — рассказали в пресс-службе зоосада.

Из зимней спячки уже вышли степные сурки. Ожидается пробуждение ото сна ежей, тенреков, сонь и медведей.

Ранее портал ВашГород.ру сообщал, что в Новосибирском зоопарке появились карликовые мангусты из Нидерландов.