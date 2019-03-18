Панно «Икар» на станции метро «Авиамоторная» перенесут

Панно «Икар» на станции метро «Авиамоторная» перенесут. Об этом сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

«Скульптурную композицию «Икар» художника Анатолия Мосийчука перенесут из торца станции метро «Авиамоторная» в просторный верхний эскалаторный зал. Перенос скульптуры связан с обустройством перехода на строящуюся станцию Большой кольцевой линии (БКЛ). На месте панно «Икар», украшающего торец станции «Авиамоторная», появится лестничный спуск, ведущий на одноименную станцию БКЛ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что несколько скульптурных композиций на схожую тематику появятся и на новой станции.