В «Аптекарский огород» вернулась первая пара огарей

Первая пара огарей появилась в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород», сообщила пресс-секретарь сада Ольга Архипова.

«Первая пара огарей (красных уток) появилась в «Аптекарском огороде» — их заметил ландшафтный архитектор сада Артем Паршин возле одной из коллекционных оранжерей с орхидеями и лично провел фотосессию. Сейчас они плавают в длинной канаве у концертно-выставочного поля», — сказала О. Архипова.

Она пояснила, что одна и та же пара прилетает в «Аптекарский огород» уже много лет подряд. По ее словам, в 2017 года это случилось еще 2 марта.

Огари занимают второе место по численности среди птиц, зимующих в Москве . Столичные огари — потомки пернатых, которые когда-то жили на пруду зоопарка: в 1950-х гг. им перестали подрезать крылья, и красные утки начали расселяться по водоемам мегаполиса. В январе 2017 г. орнитологи насчитали рекордное количество огарей в Москве — более 1 тыс. 430 особей.

«Из года в год появление огарей в саду в начале марта — признак наступления настоящей весны! В первые дни они обычно пребывают или на канаве возле Рассадной оранжереи, где проходит выставка «Репетиция весны», или у квадратного бассейна, куда в середине апреля после зимовки вернутся красноухие черепахи. Красные утки вызывают интерес и умиление у каждого гостя сада — их фотографируют и снимают на видео в течение всего дня. И, разумеется, пытаются кормить! Однако кормление животных «Аптекарского огорода» строго запрещено по правилам сада — сотрудники прекрасно следят за благополучием своих питомцев, а хлеб, булки, печенье и прочие стандартные угощения могут их убить. Мы боремся против этого ежегодно и взываем к сознательности посетителей. Представляете, несколько лет назад наших японских карпов пытались накормить йогуртом!», — приводятся в сообщении слова директора «Аптекарского огорода» Алексея Ретеюма.

По его словам, огари гнездятся на крышах высоких зданий неподалеку от сада — в Грохольском и Протопоповском пер., на проспекте Мира.

«Местные жители часто их видят и сообщают нам об этом в социальных сетях. В конце мая, едва вылупившись, их птенцы безбоязненно прыгают с большой высоты, а затем следуют за мамой к близлежащему водоему «Аптекарского огорода». Бывает, что ради перехода утиного выводка полиция даже перекрывает дорожное движение. К сожалению, раз в несколько лет бывают ЧП: уток и утят давят транспортные средства. Так, в 2013 г. огариное гнездо было на другой стороне проспекта Мира. Тогда утка погибла под колесами, а прохожие-свидетели принесли в сад двух выживших утят. Другая пара с утятами чужих не приняла, и их пришлось отдать в подмосковный приют», — добавил А. Ретеюм.

Он также отметил, что обычно в теплое время года в «Аптекарском огороде» одновременно проживают две-три семьи огарей. Огари питаются семенами и всходами солянок, зерном, саранчой, а в озерах ловят личинок, насекомых и мелких раков.