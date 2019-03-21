Москвичи отметили «День без турникетов»

Около 7 тыс. человек приняли участие в мартовской акции «День без турникетов», сообщили в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

«В Москве прошла вторая в этом году акция «День без турникетов». Мероприятия акции посетили порядка 7 тыс. москвичей. За три дня жители столицы побывали на 48 площадках, в том числе в крупных сетевых магазинах, на необычных мануфактурах, в детских технопарках и крупных hi-tech офисах», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в рамках «Дня без турникетов» прошло 144 экскурсии. Центральной темой акции в этот раз стали инновации в супермаркетах. Посетители приняли участие в квесте в « Ашан Авиапарк», попробовали себя в роли «сырного сомелье», изучили основы работы стилиста и ознакомились с искусством росписи по телу «мехенди». Сотрудники Microsoft в Москве открыли для посетителей двери своего офиса, где можно было увидеть современные переговорные комнаты, зоны работы и отдыха, а также узнать об истории компании и особенностях ее корпоративной этики.

Насыщенная программа ожидала москвичей, пришедших на «День без турникетов» в детские технопарки столицы. Так, они смогли увидеть прототип реального космического спутника, узнать о разных способах управления автоматизированными системами на базе Lego EV3, освоить 3D-сканер, пройти ознакомительный пилотаж сверхмалых дронов, транслирующих видеоизображение в режиме реального времени на специальные очки и многое другое.

Акция «День без турникетов» впервые прошла в Москве в 2012 г. За это время участниками акции стали более 77 тыс. человек и более 145 инновационных производств столицы.