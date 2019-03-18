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В Печатниках избавились от самостроя 

Агентство «Москва» + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости / Максим Блинов
Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы освободила земельный участок от самостроя в зоне строительства Большой кольцевой линии Московского метрополитена в Печатниках. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Завершены работы по сносу самостроя на ул. Гурьянова во вл. 2. Отдельно стоящее трехэтажное здание из железобетонных конструкций общей площадью около 1 тыс. кв.м было возведено без разрешительной документации на территории бывшей временной производственной базы», — говорится в сообщении.
По словам начальника Госиснпекции по недвижимости Владислава Овчинского, земельный участок под цели капитального строительства не предоставлялся, разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию не выдавались.
«В настоящее время проводятся мероприятия по вывозу строительного мусора. На освобожденной территории появится станция «Печатники» Большой кольцевой линии метро», — заключается в материале.
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Новости Москвы , Общество , Москва
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