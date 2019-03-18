В Печатниках избавились от самостроя

Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы освободила земельный участок от самостроя в зоне строительства Большой кольцевой линии Московского метрополитена в Печатниках. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Завершены работы по сносу самостроя на ул. Гурьянова во вл. 2. Отдельно стоящее трехэтажное здание из железобетонных конструкций общей площадью около 1 тыс. кв.м было возведено без разрешительной документации на территории бывшей временной производственной базы», — говорится в сообщении.

По словам начальника Госиснпекции по недвижимости Владислава Овчинского, земельный участок под цели капитального строительства не предоставлялся, разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию не выдавались.