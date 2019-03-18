Очевидцы сообщили об аварии на станции метро в Москве

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Очевидцы сообщили о ЧП на станции метро в Москве 

Рамблер 2 часа назад
Утром в понедельник, 18 марта, на станции «Бабушкинская» московского метро начали высаживать пассажиров. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на очевидцев.
По мнению собеседников агентства, на станции произошла авария. Они обратили внимание на дым и запах гари.
В пресс-службе подземки радиостанции подтвердили, что на станции высадили пассажиров одного поезда. Причину представители метрополитена не уточнили.
По их словам, высаженные пассажиры уехали на следующем составе. Движение осуществляется по графику.
В официальном твиттер-аккаунте метро инцидент не комментировали.
Новости Москвы , Видео , Происшествия , Москва
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