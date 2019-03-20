Пробки в Москве оцениваются в шесть баллов

Загруженность дорог в Москве оценивается в шесть баллов, сообщает сервис «Яндекс. Пробки».

По его данным, затруднения в движении транспорта наблюдаются на Ленинградском, Пятницком, Волоколамском, Новорижском, Минском, Можайском, Боровском, Киевском, Калужском, Варшавском, Каширском, Новорязанском, Носовихинском шоссе, шоссе Энтузиастов, на Октябрьском проспекте.

На МКАД автомобильные заторы образовались в районах Дмитровский, Ховрино, Северное и Южное Тушино, Строгино, Крылатское, Кунцево, Можайский, Тропарево-Никулино, Теплый Стан, Бирюлево Восточное, Зябликово, Капотня, Люблино, Выхино-Жулебино, Восточное и Северное Измайлово.

В пределах МКАД наблюдаются затруднения в движении на Ленинградском, Волоколамском, Рублевском, Аминьевском шоссе, проспекте Маршала Жукова, в районе станции метро «Щукинская», на ул. Алабяна, Нижние Мневники, Молодогвардейская, Малая и Большая Филевские, на Кутузовском, Ломоносовском, Ленинском, Нахимовском, Балаклавском проспектах, ул. Лобачевского, Обручева, Миклухо-Маклая, Островитянова, на Варшавском и Каширском шоссе, на проспекте Андропова, ул. Южнопортовая, Шоссейная, Люблинская, Краснодонская, Верхние Поля, на Волгоградском и Рязанском проспектах, шоссе Энтузиастов, в Ростокинском проезде, на проспектах Ветеранов, Мира, на Алтуфьевском и Дмитровском шоссе, на ул. Енисейская, Большая Академическая, Ботаническая, Руставели, Яблочкова, Шереметьевская.

Движение на Третьем транспортном кольце затруднено в районах Мещанский, Марьина роща, Беговой, Пресненский, Хамовники, Донской, Даниловский, Южнопортовый, Нижегородский, Красносельский. Кроме того, движение транспорта затруднено на Садовом кольце в районах Басманный, Красносельский, Мещанский, Тверской, Пресненский, Арбат, Хамовники, Замоскворечье, Таганский.

В центре Москвы основные затруднения в движении транспорта зафиксированы на Пречистенской, Кремлевской, Софийской, Кадашевской, Москворецкой, Раушской, Котельнической, Космодамианской, Павелецкой, Даниловской набережных, на Большом Устьинском, Большом и Малом Москворецких, Большом и Малом Каменных мостах, ул. Балчуг, Серафимовича, Новокузнецкая, Серафимовича, Пречистенка, Знаменка, Новый Арбат, Большая Никитская, Тверская, Малая Дмитровка, Неглинная, Большая Лубянка, Мясницкая, Ильинка, Солянка, Воронцово Поле, на Гоголевском, Тверском, Страстном, Петровском, Сретенском, Чистопрудном, Покровском, Яузском бульварах.

По прогнозам сервиса, к 21:00 загруженность дорог составит три балла.