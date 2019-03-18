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В столичном метро разместили 400 киноплакатов 

Агентство «Москва» + ещё 1 2 часа назад
Фото: кадр из фильма
На станциях и переходах столичной подземки появились 400 кинопостеров, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«Постеры, посвященные кинематографу, появились в переходах и на платформах 115 станций метро. Пассажиры могут увидеть плакаты на «Маяковской», «Китай-городе», «Пушкинской», «Тверской», «Таганской» и других станциях, неподалеку от которых проходили съемки известных советских и российских кинолент. Всего в рамках второй части просветительского проекта метрополитена «Привет, Москва!» в подземке разместили 400 кинопостеров», — говорится в сообщении.
При этом на некоторых плакатах изображены отдельные фразы из кинолент, обыгранные в виде слоганов столичного метро. Например, «Полюбить — так мегаполис. Покатать — так миллион» (отсылка к фильму «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова). Такие плакаты не привязаны к каким-то конкретным местам, поэтому их можно встретить на нескольких станциях.
Помимо этого, на экранах в вагонах метро начали транслировать короткие видеоролики, посвященные истории создания известных картин. Так, в одном из них показывается, как снимали сцену гибели немецких рыцарей в фильме Сергея Эйзенштейна «Александр Невский». Каждый минифильм длится не более полутора минут. В общей сложности в поездах транслируют 50 видеороликов.
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Комментарии1
Новости Москвы , Александр Невский , Владимир Меньшов , Сергей Эйзенштейн , Москва
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