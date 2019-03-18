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Дом с жар-птицами в Москве признали памятником архитектуры 

Москва24 + ещё 7 2 часа назад
Фото: Портал мэра и правительства Москвы
Доходный дом Е. К. Калиновской с асимметричным фасадом и жар-птицами над окнами внесен в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы в понедельник, 18 марта.
Пятиэтажное здание располагается по адресу: 4-я Тверская-Ямская улица, дом № 5. Оно было построено по проекту архитектора Эрнста-Рихарда Нирнзее в стиле позднего модерна и является одной из самых оригинальных работ зодчего.
Фасад здания украшен майоликовыми панно с растительным орнаментом. Декоративные вставки и изразцы выполнены в виде пышных диковинных цветов. Кроме того, над двумя окнами пятого этажа установлены керамические наличники, на которых изображены сказочные жар-птицы.
Керамические детали были созданы на Абрамцевском гончарном заводе, который принадлежал известному меценату Савве Мамонтову. Они создавались по рисункам Аполлинария Васнецова, Михаила Врубеля и других художников.
Столичные власти взяли здание под охрану год назад. За это время специалисты собрали материалы и подготовили историко-культурное исследование.
"По его итогам было принято решение о присвоении этому творению Нирнзее статуса объекта культурного наследия регионального значения", — отметил руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.
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Новости Москвы , Пожары , Аполлинарий Васнецов , Савва Мамонтов , Алексей Емельянов , Михаил Врубель , Правительство Москвы , Москва
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