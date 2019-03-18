Дом с жар-птицами в Москве признали памятником архитектуры

Доходный дом Е. К. Калиновской с асимметричным фасадом и жар-птицами над окнами внесен в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы в понедельник, 18 марта.

Пятиэтажное здание располагается по адресу: 4-я Тверская-Ямская улица, дом № 5. Оно было построено по проекту архитектора Эрнста-Рихарда Нирнзее в стиле позднего модерна и является одной из самых оригинальных работ зодчего.

Фасад здания украшен майоликовыми панно с растительным орнаментом. Декоративные вставки и изразцы выполнены в виде пышных диковинных цветов. Кроме того, над двумя окнами пятого этажа установлены керамические наличники, на которых изображены сказочные жар-птицы.

Столичные власти взяли здание под охрану год назад. За это время специалисты собрали материалы и подготовили историко-культурное исследование.