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Катки на ВДНХ за зиму посетили полмиллиона человек 

ТАСС + ещё 13 2 часа назад
Порядка 500 тыс. человек посетили три катка на ВДНХ общей площадью 15 тысяч кв. м. в прошедший зимний сезон, сообщили во вторник в пресс-службе выставки.
"Этой зимой впервые в истории Выставки были открыты сразу три катка общей площадью 15 тысяч кв. м: два на Центральной аллее, еще один — в парке "Останкино". Всего в сезоне 2018-2019 на них покатались более 500 тыс. человек", — сказала вице-мэр столицы Наталья Сергунина, чьи слова цитируют в аппарате мэра и правительства Москвы.
Как уточняется в материале, на катках, отличающихся оформлением и программой, в этот сезон прошло более 100 различных мероприятий: концертов, флешмобов, зарядок и вечеринок на льду. Здесь гости встречали Новый год, праздновали Рождество, 23 февраля и 8 марта.
Каток "Цветник" между фонтанами "Дружба народов" и "Каменный цветок", вмещающий 1200 человек, был ориентирован преимущественно на семьи с детьми.
Самой большой каток "Ракета", расположенный вокруг макета ракеты-носителя "Восток", был рассчитан на 2400 гостей. На нем еженедельно проводились вечеринки с мастер-классами и танцевальными флешмобами. Третий каток, действовавший на выставке, находился в парке "Останкино" и был бесплатным для всех посетителей.
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Новости Москвы , Видео , Наталья Сергунина , Правительство Москвы
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