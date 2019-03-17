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Сергей Собянин сменил главу департамента экономической политики 

Москва меняется 4 часа назад
Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Денис Гришкин
Экс-гендиректор Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ) Денис Тихонов назначен руководителем департамента экономической политики и развития Москвы. Соответствующий указ мэра города Сергея Собянина опубликован на его официальном сайте.
Ранее возглавлявший департамент Владимир Ефимов освобожден от должности. При этом он остался в команде Сергея Собянина, сохранив пост вице-мэра.
Напомним, в конце февраля новым гендиректором КРДВ был назначен Аслан Канукоев, ранее занимавший должность замгендиректора корпорации по финансовым вопросам и председателя комитета по бюджету при совете директоров. О причинах смены гендиректора не сообщалось.
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