Сергей Собянин сменил главу департамента экономической политики

Ранее возглавлявший департамент Владимир Ефимов освобожден от должности. При этом он остался в команде Сергея Собянина, сохранив пост вице-мэра.

Напомним, в конце февраля новым гендиректором КРДВ был назначен Аслан Канукоев, ранее занимавший должность замгендиректора корпорации по финансовым вопросам и председателя комитета по бюджету при совете директоров. О причинах смены гендиректора не сообщалось.