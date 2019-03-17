Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В офисах «Мои документы» проведут мастер-классы 

Москва меняется + ещё 1 7 часов назад
Фото: Официальный сайт Мэра Москвы
В центрах «Мои документы» 19 и 20 марта пройдут мастер-классы. Участники встретятся с бизнес-консультантом, научатся получать государственные услуги в электронной форме, а также узнают, как усовершенствовать резюме.
Так, во флагманском офисе в ЮЗАО (Новоясеневский проспект, дом 1) 19 марта проведут мастер-класс «Рестарт продаж. 15 точек роста вашего бизнеса». Бизнес-консультант Ирина Кречетова поможет найти точки роста для повышения продаж, мотивировать сотрудников и запустить процесс рестарта. Участники также узнают, как вернуть потерянных клиентов. Кроме того, лектор расскажет о нестандартных методах лидогенерации. Занятие пройдет с 15:00 до 17:00. Для участия необходимо заполнить анкету
А в центре госуслуг Таганского района (бульвар Энтузиастов, дом 2) 19 марта пройдет занятие «Таежная тропа». Участники смогут посадить кедровый орех, познакомиться с правилами ухода и секретами высадки в грунт. Мастер-класс продлится с 14:00 до 16:00.
Во флагманском офисе «Мои документы» в ЦАО (Пресненская набережная, дом 2) 20 марта состоится мастер-класс «Резюме — визитная карточка соискателя». Тренер разберет презентации участников и подскажет, как их можно усовершенствовать. Занятие пройдет с 15:00 до 16:30. Рекомендуется взять с собой резюме.
Еще в пяти центрах 20 марта пройдут занятия по повышению компьютерной грамотности. Адреса можно узнать здесь
Москва меняется: последние новости
Сергей Собянин сменил главу департамента экономической политики Сергей Собянин поздравил работников ЖКХ Проезд по новой «канатке» можно будет оплатить картой «Тройка»
Комментарии
Новости Москвы
Читайте также
Видео
Россия снова запугала Запад ракетами
Политика Армия
Врач отреагировал на слухи о наркозависимости Началовой
Шоу-бизнес
Началова, Фриске, Бодров, Децл: проклятье «Последнего героя»
Шоу-бизнес Статьи
Порошенко анонсировал решительные шаги в Крыму и Донбассе
Украина В мире
Авиаудары в Сирии: погибли мирные жители
Армия Ближний Восток
Опасная выходка экстремалов из Уфы попала на видео
Происшествия
В Крыму развернули самый большой триколор
Общество
Путин посетит Крым
Политика
Украинцы освистали Порошенко
В мире Украина
Развертывание С-400 под Калининградом показали на видео
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение