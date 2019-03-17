В офисах «Мои документы» проведут мастер-классы

В центрах «Мои документы» 19 и 20 марта пройдут мастер-классы. Участники встретятся с бизнес-консультантом, научатся получать государственные услуги в электронной форме, а также узнают, как усовершенствовать резюме.

Так, во флагманском офисе в ЮЗАО (Новоясеневский проспект, дом 1) 19 марта проведут мастер-класс «Рестарт продаж. 15 точек роста вашего бизнеса». Бизнес-консультант Ирина Кречетова поможет найти точки роста для повышения продаж, мотивировать сотрудников и запустить процесс рестарта. Участники также узнают, как вернуть потерянных клиентов. Кроме того, лектор расскажет о нестандартных методах лидогенерации. Занятие пройдет с 15:00 до 17:00. Для участия необходимо заполнить анкету

А в центре госуслуг Таганского района (бульвар Энтузиастов, дом 2) 19 марта пройдет занятие «Таежная тропа». Участники смогут посадить кедровый орех, познакомиться с правилами ухода и секретами высадки в грунт. Мастер-класс продлится с 14:00 до 16:00.

Во флагманском офисе «Мои документы» в ЦАО (Пресненская набережная, дом 2) 20 марта состоится мастер-класс «Резюме — визитная карточка соискателя». Тренер разберет презентации участников и подскажет, как их можно усовершенствовать. Занятие пройдет с 15:00 до 16:30. Рекомендуется взять с собой резюме.