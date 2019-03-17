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Платформу «Мичуринец» реконструируют 

Москва меняется 8 часов назад
Фото: Москва меняется
В воскресенье в столице начинаются работы по реконструкции остановочного пункта «Мичуринец» Киевского направления Московской железной дороги. Взамен старых платформ железнодорожники построят новые, а также проложат подземный пешеходный тоннель. Согласно программе, новый пешеходный переход оснастят лифтами и эскалаторами для маломобильных граждан. В перспективе тоннель заменит существующие настилы, что повысит безопасность пассажиров при переходе через железную дорогу.
На период строительных работ пригородные поезда для посадки и высадки будут останавливаться у временных деревянных платформ, которые специально возведены, чтобы у пассажиров была возможность пользоваться электричками.
Реконструкция железнодорожной инфраструктуры проходит в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» по развитию Киевского направления МЖД, предусматривающей строительство третьего и четвертого главных путей на участке Москва — Апрелевка.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
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