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Большую часть объектов на ВДНХ построят в течение 3-5 лет 

Москва24 + ещё 3 6 часов назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Большую часть новых объектов на ВДНХ возведут в течение ближайших трех-пяти лет. Об этом сообщил Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".
"Помимо восстановления памятников, необходимо развитие этой территории. Огромная территория уникального детского парка аттракционов, которая будет запущена в этом году. Расширение экспозиционного пространства, которое даст возможность не только проводить культурные мероприятия, но и реально быть выставочным центром Москвы", — рассказал мэр.
На территории ВДНХ идет комплексная реконструкция. Там уже привели в порядок центральный вход и аллею. После 30-летнего перерыва для посетителей вновь заработал легендарный фонтан "Золотой колос", построенный в середине прошлого века.
Кроме того, на ВДНХ появились площадки для крупных форумов и павильон "Космос". После полной реконструкции территория ВДНХ будет делиться на семь тематических зон: центральную аллею с новыми музеями и выставочными пространствами в исторических павильонах, тематический парк аттракционов, ландшафтный парк площадью 87 гектаров, "Парк ремесел", "Парк знаний", обновленную зону как раз ЭКСПО и парк "Останкино".
Также сообщалось, что к 80-летию ВДНХ отреставрируют павильоны и знаменитые фонтаны. "Каменный цветок" и "Дружба народов" заработают уже в мае. Над восстановлением декоративных элементов и исторических фасадов зданий трудятся десятки реставраторов.
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