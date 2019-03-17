Сергей Собянин оценил вклад работников ЖКХ в развитие Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником. Ветераны сферы бытового обслуживания были награждены почетными грамотами.

Сергей Собянин оценил вклад специалистов в развитие столицы. Он отметил, что сотрудники ЖКХ отвечают за свет, тепло, воду, озеленение и безопасность. Благодаря новым технологиям, которые вводятся в этой сфере, жизнь горожан с каждым годом становится удобнее.

— Когда мы говорим о городе, мы говорим о ЖКХ, потому что все, что построили за 800 с лишним лет, теперь находится в ваших руках, — сказал Сергей Собянин на мероприятии, приуроченном ко Дню работников ЖКХ.

По его словам, специалисты достойно отработали в период чемпионата мира по футболу. В будущем работники данной сферы будут выполнять еще более серьезные задачи, сообщает официальный сайт мэра Москвы.