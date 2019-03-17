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Сергей Собянин оценил вклад работников ЖКХ в развитие Москвы 

Вечерняя Москва + ещё 2 46 минут назад
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником. Ветераны сферы бытового обслуживания были награждены почетными грамотами.
Сергей Собянин оценил вклад специалистов в развитие столицы. Он отметил, что сотрудники ЖКХ отвечают за свет, тепло, воду, озеленение и безопасность. Благодаря новым технологиям, которые вводятся в этой сфере, жизнь горожан с каждым годом становится удобнее.
— Когда мы говорим о городе, мы говорим о ЖКХ, потому что все, что построили за 800 с лишним лет, теперь находится в ваших руках, — сказал Сергей Собянин на мероприятии, приуроченном ко Дню работников ЖКХ.
По его словам, специалисты достойно отработали в период чемпионата мира по футболу. В будущем работники данной сферы будут выполнять еще более серьезные задачи, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
— В этом году мы обустроим дополнительно еще полсотни улиц, больше сотни парков, несколько тысяч дворов, — сообщил Сергей Собянин.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Москва
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