В Москве проходит фестиваль «Крымская весна»

«Крымская весна» проходит в эти выходные — с 16 по 18 марта. Гуляния будут проходить на тринадцати площадках Москвы , в том числе, часть культурных мероприятий подготовил Парк Зарядье.

Сегодня жители и гости столицы смогут посетить выставку пейзажей и акварельных этюдов Айвазовского, Гусаченко, Чекмазова, Сорокина и Русанова. Экспозиция будет представлена в холле медиацентра. В этот же день в Зарядье пройдет видео-презентация обновленного «Артека», а в Гастрономическом центре пройдет уикенд «Крымская весна». Гости смогут попробовать традиционные блюда разных районов крымского полуострова. Помимо этого, в состоится фестиваляь Koktebel Jazz Party, в котором примут участие российские джазовые исполнители и музыканты из Америки и Германии.

В воскресенье вечером в концертном зале Зарядья пройдет концерт Большого симфонического оркестра имени Чайковского.

Праздничные мероприятия также пройдут на Площади революции, Никитском бульваре и Манежной площади. Выставки, проекты и исторические реконструкции, размещенные в этих локациях, будут посвящены морскому делу, а также блюдам местной кухни Крыма и Севастополя.