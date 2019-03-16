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В Москве проходит фестиваль «Крымская весна» 

Национальная Служба Новостей + ещё 5 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Мероприятие посвящено пятилетию присоединения полуострова к России. С инициативой провести мероприятие выступила Общественная палата РФ, а организатором стало правительство Москвы.
«Крымская весна» проходит в эти выходные — с 16 по 18 марта. Гуляния будут проходить на тринадцати площадках Москвы, в том числе, часть культурных мероприятий подготовил Парк Зарядье.
Сегодня жители и гости столицы смогут посетить выставку пейзажей и акварельных этюдов Айвазовского, Гусаченко, Чекмазова, Сорокина и Русанова. Экспозиция будет представлена в холле медиацентра. В этот же день в Зарядье пройдет видео-презентация обновленного «Артека», а в Гастрономическом центре пройдет уикенд «Крымская весна». Гости смогут попробовать традиционные блюда разных районов крымского полуострова. Помимо этого, в состоится фестиваляь Koktebel Jazz Party, в котором примут участие российские джазовые исполнители и музыканты из Америки и Германии.
В воскресенье вечером в концертном зале Зарядья пройдет концерт Большого симфонического оркестра имени Чайковского.
Праздничные мероприятия также пройдут на Площади революции, Никитском бульваре и Манежной площади. Выставки, проекты и исторические реконструкции, размещенные в этих локациях, будут посвящены морскому делу, а также блюдам местной кухни Крыма и Севастополя.
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Новости Москвы , Общественная палата России , Правительство Москвы , Москва
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