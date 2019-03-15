Московский особняк купца Мельникова выставили на торги

Особняк купца Виктора Мельникова , который расположен в Пресненском районе столицы выставлен на торги.

Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по конкурентной политике.

Отмечается, что единым лотом с главным домом площадью 1,3 тысяч квадратных метров, имеющим статус памятника архитектуры, на аукцион выставлены также два здания, которые являются частью ансамбля усадьбы.

Эти объекты расположены по адресу: Волков переулок, дом 15, строение 1-3. Стартовая стоимость лота составляет 51,9 миллиона рублей.

В ведомстве отметили, что победителю торгов придется провести работы по восстановлению исторического объекта. В дальнейшем здание может быть приспособлено под современные нужды и разместит в себе медицинскую клинику, передает Интрефакс.