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Московский особняк купца Мельникова выставили на торги 

Вечерняя Москва 44 минуты назад
Фото: pixabay.com
Особняк купца Виктора Мельникова, который расположен в Пресненском районе столицы выставлен на торги.
Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по конкурентной политике.
Отмечается, что единым лотом с главным домом площадью 1,3 тысяч квадратных метров, имеющим статус памятника архитектуры, на аукцион выставлены также два здания, которые являются частью ансамбля усадьбы.
Эти объекты расположены по адресу: Волков переулок, дом 15, строение 1-3. Стартовая стоимость лота составляет 51,9 миллиона рублей.
В ведомстве отметили, что победителю торгов придется провести работы по восстановлению исторического объекта. В дальнейшем здание может быть приспособлено под современные нужды и разместит в себе медицинскую клинику, передает Интрефакс.
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