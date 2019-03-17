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Московские тополя обрезали к лету 

Москва меняется + ещё 2 5 часов назад
Фото: © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Как говорится в сообщении ГБУ «Автомобильные дороги», проведена «глубокая обрезка ветвей, благодаря которой стимулируется рост молодых побегов и из них формируется новая крона». Благодаря такой обрезке, в летний сезон сокращается количество тополиного пуха и снижается опасность падения ветвей и деревьев во время сильных порывов ветра.
Такую обрезку проводят не чаще, чем раз в три-четыре года, работы ведутся с середины ноября по конец марта. Каждый тополь в Москве, прежде, чем попасть в программу, обследуется дендрологами. Они дают свое заключение о состоянии растения и его возрасте, после чего на него выписывается порубочный билет.
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