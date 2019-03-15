Карта знакомств с интересными людьми появилась на сайте ВДНХ

На сайте ВДНХ появилась карта знакомств с интересными людьми, сообщили в пресс-службе выставочного комплекса.

«В эти весенние дни ВДНХ приготовила сюрприз для своих гостей. Благодаря специальной карте «Встречаемся на ВДНХ!» можно быстро отыскать на территории выставки, которая в 1,5 раза больше Монако, людей со сходными интересами и сделать посещение ВДНХ еще приятнее. В свою очередь туристы, которые изучают выставку, благодаря новой карте смогут узнать, какую аудиторию привлекает тот или иной павильон или площадка», — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, в данный момент на карту нанесено более 20 меток. «Здесь указаны точки притяжения на ВДНХ для блогеров, гурманов, модников, бизнесменов, музыкантов, художников, любителей техники, писателей, журналистов, философов и многих других. Карта будет дополняться и станет интерактивной», — добавили в пресс-службе выставочного комплекса.