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Карта знакомств с интересными людьми появилась на сайте ВДНХ 

Агентство «Москва» + ещё 2 1 час назад
Фото: depositphotos.com
На сайте ВДНХ появилась карта знакомств с интересными людьми, сообщили в пресс-службе выставочного комплекса.
«В эти весенние дни ВДНХ приготовила сюрприз для своих гостей. Благодаря специальной карте «Встречаемся на ВДНХ!» можно быстро отыскать на территории выставки, которая в 1,5 раза больше Монако, людей со сходными интересами и сделать посещение ВДНХ еще приятнее. В свою очередь туристы, которые изучают выставку, благодаря новой карте смогут узнать, какую аудиторию привлекает тот или иной павильон или площадка», — говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, в данный момент на карту нанесено более 20 меток. «Здесь указаны точки притяжения на ВДНХ для блогеров, гурманов, модников, бизнесменов, музыкантов, художников, любителей техники, писателей, журналистов, философов и многих других. Карта будет дополняться и станет интерактивной», — добавили в пресс-службе выставочного комплекса.
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