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В Москве устроят фестиваль красок 

Мослента + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Москве состоится индийский фестиваль Холи Мела. Об этом МОСЛЕНТЕ сообщили представители Индийского национального культурного центра «Сита».
«Основная цель мероприятия — собрать вместе индийскую общину, русских местных жителей в России по случаю нашего традиционного праздника и продолжать развивать дружеские отношения между Россией и Индией», — уточнили организаторы.
На фестивале устроят игру с красками под индийскую музыку и конкурс индийских танцев. Также посетители смогут попробовать блюда национальной кухни и купить традиционные индийские товары, ювелирные изделия, специи, индийскую одежду, изделия ручной работы, сладости.
Празднование состоится 24 марта в центре индийской культуры по адресу улица Куусинина, 19А (метро Полежаевская).
Зимой 2018 года в столице состоялось празднование фестиваля огней Дивали.
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