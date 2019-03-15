В Москве устроят фестиваль красок

Москве состоится индийский фестиваль Холи Мела. Об этом МОСЛЕНТЕ сообщили представители Индийского национального культурного центра «Сита».

«Основная цель мероприятия — собрать вместе индийскую общину, русских местных жителей в России по случаю нашего традиционного праздника и продолжать развивать дружеские отношения между Россией и Индией», — уточнили организаторы.

На фестивале устроят игру с красками под индийскую музыку и конкурс индийских танцев. Также посетители смогут попробовать блюда национальной кухни и купить традиционные индийские товары, ювелирные изделия, специи, индийскую одежду, изделия ручной работы, сладости.

Празднование состоится 24 марта в центре индийской культуры по адресу улица Куусинина, 19А (метро Полежаевская).

Зимой 2018 года в столице состоялось празднование фестиваля огней Дивали.