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Собянин дал совет «хитрым» водителям 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 8 1 час назад
В Москве водители пытаются избежать платы за парковку, пристегивая авто друг к другу и снимая номера; мэр столицы Сергей Собянин посоветовал не поступать так, поскольку машины все равно будут эвакуированы.
«На развлекательном портале Pikabu обсуждается «новый» способ, как уйти от платы за парковку — снять номера и пристегнуть машины друг к другу. Должен сказать, что плата за парковку взимается не для пополнения бюджета, а для регулирования трафика машин. Без платной парковки мы быстро вернемся к транспортному коллапсу, только еще в худшем виде», — отметил Собянин в своем блоге.
Градоначальник пояснил, что это довольно известный способ избежать оплаты, при этом им пользуются даже владельцы не самых дешевых машин.
«Но, во-первых, это вызывает вполне оправданное негодование законопослушных автомобилистов. А, во-вторых, «хитрецов» эвакуируют по решению антитеррористической комиссии. То же произойдет и с пристегнутыми друг к другу машинами. Советую не экспериментировать», — подвел итог Собянин.
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Новости Москвы , Видео , Сергей Собянин , Москва
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