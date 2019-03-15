Ресторанный комплекс с висячими садами появится в Солнцево 

В столичном районе Солнцево построят кафе с висячими фасадами.
Об этом заявил главный архитектор Москвы Сергея Кузнецова. По его словам, новое двухэтажное заведение с верандой займет площадь около 2,5 тысяч квадратов.
Отмечается, что вертикальное озеленение посетители кафе увидят как раз на втором этаже.
— Такой баланс между приватным и открытым пространством соблюден во всем проекте в целом, — заявил Кузнецов.
Он напомнил слова мэра Москвы Сергея Собянина о том, что столичная индустрия общественного питания представляет собой самый крупный сегмент общепита в России.
Выполненный в герметичном стиле объект будет облицован керамогранитом, а также перфорированными металлическими панелями. Витражное остекление будет применяться на обоих этажах здания.
Отметим, что в здании одновременно смогут уместиться сразу 400 человек по числу посадочных мест. Кроме того, вокруг кафе появится наружное освещение.
Кафе будет расположено по улица Богданова, вблизи владения 50.