Ресторанный комплекс с висячими садами появится в Солнцево

В столичном районе Солнцево построят кафе с висячими фасадами.

Об этом заявил главный архитектор Москвы Сергея Кузнецова . По его словам, новое двухэтажное заведение с верандой займет площадь около 2,5 тысяч квадратов.

Отмечается, что вертикальное озеленение посетители кафе увидят как раз на втором этаже.

— Такой баланс между приватным и открытым пространством соблюден во всем проекте в целом, — заявил Кузнецов.

Он напомнил слова мэра Москвы Сергея Собянина о том, что столичная индустрия общественного питания представляет собой самый крупный сегмент общепита в России.

Выполненный в герметичном стиле объект будет облицован керамогранитом, а также перфорированными металлическими панелями. Витражное остекление будет применяться на обоих этажах здания.

Отметим, что в здании одновременно смогут уместиться сразу 400 человек по числу посадочных мест. Кроме того, вокруг кафе появится наружное освещение.

Кафе будет расположено по улица Богданова, вблизи владения 50.