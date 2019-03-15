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Корпус здания Северного страхового общества отреставрируют 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: официальный сайт мэра Москвы
Сейчас специалисты готовятся к проведению историко-архивных исследований здания и описанию его конструктивных решений.
Официальный сайт мэра Москвы сообщает, что для западного корпуса Северного страхового общества (ССО) подготовят проект реставрации. Именно этот корпус здания, входящий в комплекс доходных домов, является объектом культурного наследия регионального значения.
— Северное страховое общество скупило участки на углу Ильинки и Новой площади для возведения солидного доходного комплекса в начале прошлого века. Два построенных корпуса отличались сдержанным декором и большими окнами для естественного освещения внутреннего пространства, — рассказал руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.
Западный корпус интересен часовой башней, а восточный — неоклассической ротондой. По словам Алексея Емельянова, специалистам предстоит досконально изучить памятник архитектуры, чтобы составить проект реставрации.
В советскую эпоху в зданиях ССО находились народные комиссариаты и рабоче-крестьянская инспекция, затем — Комитет партийного контроля. В тех же стенах находилось издательство «Московский рабочий».
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Новости Москвы , Алексей Емельянов , Москва
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