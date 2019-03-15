В Москве закрылся созданный по инициативе Берии ресторан «Арагви»

Один из поваров ресторана — Нугзар Небиеридзе — написал на своей странице в Facebook пост о поиске работы. «Друзья, сам не верю, но ищу работу. Последние пять лет работал в легендарном Арагви на Тверской, но он, к сожалению, теперь закрыт», — сообщил он.

«Арагви», знаменитый московский ресторан грузинской кухни, расположен на Тверской улице. Он является частью объекта культурного наследия «Гостиница „Дрезден“. Считается, что с инициативой открытия заведения в 1938 году выступил народный комиссар внутренних дел СССР Лаврентий Берия

Несколько лет назад после реставрации в здании ресторана обнаружили уникальные фрагменты каменных палат допетровской Москвы, датированные XVII веком.