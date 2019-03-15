Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве закрылся созданный по инициативе Берии ресторан «Арагви» 

Мослента 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Москве закрылся ресторан «Арагви». Эту информацию принадлежащей семье Демьяна Кудрявцева газете «Ведомости» подтвердил представитель компании «Ташир», которому принадлежит заведение.
По данным источника издания, причиной закрытия стал конфликт между председателем Союза армян России Арой Абрамяном и владельцем «Ташира» Самвелом Карапетяном.
Один из поваров ресторана — Нугзар Небиеридзе — написал на своей странице в Facebook пост о поиске работы. «Друзья, сам не верю, но ищу работу. Последние пять лет работал в легендарном Арагви на Тверской, но он, к сожалению, теперь закрыт», — сообщил он.
«Арагви», знаменитый московский ресторан грузинской кухни, расположен на Тверской улице. Он является частью объекта культурного наследия «Гостиница „Дрезден“. Считается, что с инициативой открытия заведения в 1938 году выступил народный комиссар внутренних дел СССР Лаврентий Берия.
Несколько лет назад после реставрации в здании ресторана обнаружили уникальные фрагменты каменных палат допетровской Москвы, датированные XVII веком.
Мослента: последние новости
В Москве устроят фестиваль красок Уборку несуществующего снега в Москве снова сняли на видео Московские автобусы ускорились
Комментарии
Новости Москвы , Лаврентий Берия , Ара Абрамян , Самвел Карапетян , Демьян Кудрявцев , Ведомости , Москва
Читайте также
Видео
Паника в Новой Зеландии: у вокзала прогремел взрыв
Происшествия
Кровь повсюду. Трагедия в Новой Зеландии
Происшествия
Пока вы спали: Грудинин покинет совхоз
Общество
Новый скандал: Украину накажут за отказ от «Евровидения»
Украина Статьи
Скандал в детском онкоцентре. Детей заражали 10 лет
Происшествия
Началовой грозит ампутация
Шоу-бизнес
ЗРК «Оса» и «Тункугска» поразили цели в Азовском море
Армия Оружие
Москвичей обрекли на куртки до середины апреля
Погода Новости Москвы
ЕС наказал россиян за инцидент в Керченском проливе
В мире
Украина подвела Россию
Наука и техника Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение