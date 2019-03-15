Дома «ЗИЛАРТа» остеклены «умными» окнами

В домах жилого комплекса "ЗИЛАРТ" от "Группы ЛСР" все оконное остекление — мультифункциональное. Больше не нужно выбирать между эстетичностью, технологичностью, безопасностью и энергоемкостью — каждое окно отвечает всем этим характеристикам одновременно. Окна в домах "ЗИЛАРТа" состоят из нескольких слоев стекла AGC, где каждый слой выполняет свою функцию.

За эстетику, приватность и экономию отвечает слой закаливаемого стекла с магнетронным покрытием. Особое напыление позволяет лучше пропускать свет, что особенно актуально для окон, которые выходят на северную сторону. При этом в холодное время года окно с таким напылением не позволит выпустить тепло, а в жару, напротив, не даст квартире нагреться от солнечных лучей. Все это поможет сэкономить на использовании кондиционеров в летнее время и дополнительных источников обогрева зимой, а значит сократить коммунальные платежи.

Другой "умный" слой окон отвечает за повышенную зеркальность стекла. В обычных окнах она составляет 8%, а в домах "ЗИЛАРТа" — 14%. Такой зеркальности вполне достаточно для того, чтобы не переживать за свою приватность.

Еще один слой отвечает за безопасность, а точнее, за огнестойкость. Окно с таким особым слоем может без повреждений в течение 15 минут выдерживать высокие температуры. Дополнительной защитой также служат стеклянные огнезащитные рассечки между окнами.

ЖК "ЗИЛАРТ" — флагманский проект "Группы ЛСР" в московском регионе. На территории в 65 гектаров к 2024 году будет построено 1,5 млн квадратных метров недвижимости. Современные жилые здания возводятся по новейшим строительным технологиям согласно авторским проектам известных российских и западных архитектурных бюро.