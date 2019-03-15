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Сезон летних кафе стартует в Москве 1 апреля 

Москва24 + ещё 2 2 часа назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сезон летних кафе стартует в столице 1 апреля, сообщает РИА Новсти.
Рестораторы вправе приступить к монтажу и обустройству летних веранд за две недели до начала работы сезонных заведений — 15 марта.
Всего в этом году в столице планируют открыть порядка 2,9 тысячи летних кафе. Земельный участок под размещение летней веранды предоставляется на безвозмездной основе.
Работать веранды будут до 1 ноября, а по окончании сезона их в обязательном порядке демонтируют.
В Москве вырос спрос на аренду коммерческой недвижимости помещений в границах Садового кольца. На улицах Долгоруковская и Новослободская увеличилось количество торговых точек почти на треть. В свою очередь, на Пятницкой с 2015 года число заведений общепита возросло более чем на 25 процентов, а на Большой Дмитровке — более чем наполовину.
Кроме того, на Садовом кольце с 2017 года количество свободных помещений для аренды уменьшилось более чем на треть, а кафе и ресторанов открылось на 35 процентов больше. С 2015 года число летних кафе на благоустроенных улицах выросло почти в полтора раза.
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Новости Москвы , РИА Новости , Москва
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