Подземные этажи и пешеходные маршруты: каким станет Политехнический музей

На территории вокруг музея создадут «Музейный парк» — общественное пространство с пешеходным маршрутом, которое станет площадкой для лекций и фестивалей.

Политехнический музей представил новую архитектурную концепцию. В здании на Новой площади уже завершился подготовительный этап реставрационных работ. Специалисты обновили фундамент и освободили от грунта подземные этажи сооружения. Теперь они приступят к самой реставрации.

Раньше выставочные площади занимали 3,5 тысячи квадратных метров внутренних помещений музея. Реконструкция позволит разместить экспозицию на 12 тысячах квадратных метров. При этом реставраторы полностью восстановят исторический облик здания. Планируется, что после обновления музей сможет принимать до двух миллионов посетителей в год.

«Благодаря реконструкции существенно изменится функциональное наполнение здания. До реконструкции половина здания была приспособлена для хранения предметов коллекции музея и работы сотрудников. К 2020 году 80 процентов площадей музея будет работать для посетителей», — рассказала Юлия Шахновская, генеральный директор Политехнического музея.

Кроме того, вокруг музея появится «Музейный парк» — общественное пространство с прогулочным маршрутом от Лубянской площади до парка «Зарядье». Также здесь будут проходить тематические фестивали и лекции на открытом воздухе.

В ходе подготовки к реставрации рабочие, вручную подняв на поверхность порядка 30 тысяч кубометров грунта, расчистили два подземных этажа музея. На одном из них оборудуют технические помещения. Исторические подвальные пространства будут доступны для посетителей.

Также специалисты частично заменили перекрытия, провели реставрацию кирпичной кладки стен и проемов. Ведется установка оконных заполнений, реставрация лепного декора главной лестницы и центрального фойе, ограждений лестниц, а также работы по установке лесов для реставрации фасадов в весенний период.

В ближайшем будущем кровлю здания планируют покрыть современным материалом, сохранив ее привычные очертания. На чердаках, где сохранилась часть старинных балок, будут залы. Над северным и южным дворами музея появятся стеклянные крыши купольной формы.

Реставрация Политехнического музея началась в январе 2015-го. Концепцию реконструкции разработал японский архитектор Дзюнья Исигами — его проект был выбран по итогам международного конкурса в 2011 году.

Ежедневно в работах участвуют порядка одной тысячи человек. Ход реставрации и сроки ее выполнения контролирует Департамент культурного наследия Москвы.