В Третьяковке открывается масштабная выставка Репина

На выставке представлены самые знаменитые творения русского живописца.

Масштабная ретроспектива Ильи Репина открывается в Третьяковской галерее. Три сотни полотен из 26 музеев мира и частных коллекций.

Все периоды творчества художника. И «Бурлаки на Волге», и «Не ждали», и «Запорожцы» и гигантское «Торжественное заседание Госсовета» размером восемь на четыре метра.

Холст не входил ни в один дверной проем. Для того, чтобы привезти его из Русского музея, картину пришлось свернуть в рулон, а уже в Москве вставлять в новую раму.

После случая с кражей пейзажа Куинджи, в галерее усилили меры безопасности. Три рубежа охраны.

У каждой картины индивидуальная сигнализация, которая срабатывает, если посетитель подходит ближе, чем на полметра.