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В Третьяковке открывается масштабная выставка Репина 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТРК «Звезда»
На выставке представлены самые знаменитые творения русского живописца.
Масштабная ретроспектива Ильи Репина открывается в Третьяковской галерее. Три сотни полотен из 26 музеев мира и частных коллекций.
Все периоды творчества художника. И «Бурлаки на Волге», и «Не ждали», и «Запорожцы» и гигантское «Торжественное заседание Госсовета» размером восемь на четыре метра.
Холст не входил ни в один дверной проем. Для того, чтобы привезти его из Русского музея, картину пришлось свернуть в рулон, а уже в Москве вставлять в новую раму.
После случая с кражей пейзажа Куинджи, в галерее усилили меры безопасности. Три рубежа охраны.
У каждой картины индивидуальная сигнализация, которая срабатывает, если посетитель подходит ближе, чем на полметра.
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