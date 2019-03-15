Гости фестиваля «Крымская весна» в Москве смогут попробовать караимские пирожки, кыстыбай и вак балиш

Баранину с изюм-эриком, кыстыбай, вак балиш можно будет попробовать на площадках фестиваля «Крымская весна». Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«С 16 по 18 марта на площадках фестиваля «Крымская весна» москвичи и туристы смогут совершить гастрономическое путешествие по Крымскому полуострову. Им предложат традиционные блюда разных народов и районов этого региона: баранину тушеную с изюм-эриком и травами, караимские пирожки, кебаб по-симферопольски, манты по-бахчисарайски и многое другое. Гостей порадуют первоклассными мидиями и рапанами, в виде шашлыков и в кляре, с разнообразными соусами», — сказали в оргкомитете.

Так, на Манежной площади приготовят жареную барабульку, кефаль на гриле, шашлык из филе пеленгаса, жареную ставриду, а также жареные на мангале пельмени с красной рыбой. В ресторанных шале подадут баранину, тушеную с изюм-эриком и травами, татарские пельмени в бульоне, кебаб по-симферопольски, крымский янтык — лепешки с травами, сыром, томатами, караимские пирожки, а также крымский компот с шиповником и кизилом и крымский чай из травяных сборов.

В оргкомитете добавили, что 16 марта в шале ресторана OFYR на Манежной площади, в 12:30 состоится открытый мастер-класс от бренд-шефа ресторанов «Эклектика company», участника шоу «Адская кухня» и финалиста кулинарного фестиваля «Инжир» Сергея Винокурова из Керчи, он приготовит ризотто с рыбой сарган и салат из крымской зелени с ялтинским луком и миндалем.

«На площади Революции посетителей фестиваля порадуют традиционной крымской выпечкой: эчпочмаками, чуду, крымскими лепешками-кыстыбай с разными начинками — тыквой, картофелем и грибами, творогом и зеленью, татарскими открытыми пирожками вак балиш, жареными пирожками-перемячами. Советуем попробовать крымские варианты знакомых блюд — крокеты с крымским сыром, похожую на голубцы сарму, крымский борщ, манты по-бахчисарайски. Мидии на этой площадке подадут в белом вине, в томатном и сливочно-чесночном соусах, а рапанов — в панировке. Из десертов предложат оладьи с крымским медом и вареньем, разнообразные крымские сладости, которые особенно хороши с представленными здесь крымскими чаями — лавандовым, из горных трав или розовых лепестков», — отметили в оргкомитете.

Там добавили, что на Тверской площади также можно будет попробовать шашлык из рапана и мидиями в травах, а также традиционный крымско-татарский пирог кубете, пирожки с крымским вареньем, чебуреки и самсу. В «Зарядье», где в дни фестиваля пройдет уикенд «Крымская весна», в ресторане «Восход» и гастрономическом центре парка подадут томаты с крымским луком и гранатом, жульен из рапана, филе камбалы с мятно-миндальным соусом, хачапури с крымским трюфелем.

«Окружные площадки фестиваля тоже удивят посетителей вкусными крымскими блюдами! На ул. Городецкая можно будет угоститься чебуреками с мясом быка, бараниной или сулугуни. На площади Славы в казане на огне сварят татарские пельмешки юфахаш с бараниной и приготовят крымскую барабульку в томатах. Здесь же вы сможете приобрести популярную восточную сладость — парварду. Посетители площадки на ул. Профсоюзная найдут в местных шале крымские сэндвичи, крымский плов и лепешки кыстыбай. На Ореховом бульваре приготовят курочку в лаваше с крымскими травами, а на Бульваре Дмитрия Донского — люля-кебабы, лепешки чуду с начинкой и курзе — необычный вариант пельменей», — отметили в оргкомитете.

С 16 по 18 марта 2019 г. в столице пройдет фестиваль «Крымская весна». На 13 площадках — они разместятся в центре и округах, а также в парке «Зарядье», Парке Горького и в «Сокольниках» — гостей ждет разнообразная культурная программа со спектаклями, концертами, творческими вечерами, мастер-классами и спортивными занятиями. Кроме того, на городских площадках «Крымской весны» можно будет приобрести продукты, привезенные с полуострова, и попробовать крымскую кухню в исполнении столичных рестораторов.