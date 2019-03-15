Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рабочие разбирают «Синий зуб» 

Москва24 1 час назад
Рабочие разбирают облицовку знаменитого долгостроя "Синий зуб". 22-этажное здание на проспекте Вернадского задумывалось как корпус Академии народного хозяйства, а чуть позже — как крупнейший бизнес-центр "Зенит" с рестораном на крыше. Строительство началось в 1990 году. Спустя 14 лет стройку "заморозили", хотя к тому моменту комплекс был готов на 95%. За последующие годы высотка серьезно пострадала, причем не только от времени. Вандалы подпортили облик здания как изнутри, так и снаружи.
Теперь "Синий зуб" ждет грандиозная реконструкция. Долгострой превратится в современный комплекс Академии, где студенты смогут жить и учиться. Помимо учебных аудиторий, в здании будут столовая и кафе, оздоровительный центр. Запоминающийся облик здания обещают максимально сохранить. Подробности — в сюжете телеканала Москва 24.
Москва24: последние новости
Парк "Зарядье" выиграл приз жюри премии MIPIM Awards Московским школьникам покажут советские фильмы Поликлиники и больницы будут участвовать в программе реновации в Москве
Новости Москвы , Видео , Зенит , РАНХиГС
Читайте также
Видео
Паника в Новой Зеландии: у вокзала прогремел взрыв
Происшествия
Кровь повсюду. Трагедия в Новой Зеландии
Происшествия
Скандал в детском онкоцентре. Детей заражали 10 лет
Происшествия
Украина подвела Россию
Наука и техника Статьи
Раскрыты факты о мертвом охраннике Порошенко
Происшествия Украина
Норвежский F-35 запустил «совершенное оружие доминирования»
Армия Оружие
Рабочие разбирают «Синий зуб»
Новости Москвы
Опубликованы кадры перехвата ракет над Тель-Авивом
Армия Войска
Зал и парк «Зарядье» получили главный приз в Каннах
Новости Москвы
Самолёт задел крылом автотрассу
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение