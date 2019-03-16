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Проезд по новой «канатке» можно будет оплатить картой «Тройка» 

Москва меняется + ещё 4 3 часа назад
Фото: Москва меняется
Объявлены торги на строительство канатной дороги через Химкинское водохранилище от станции метро «Сходненская» до «Речного вокзала». Инвесторы и концессионеры могут подавать заявки с 15 марта по 29 апреля включительно.
Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, длина канатной дороги составит 2,3 км, пассажиропоток достигнет 19 тыс. человек в сутки. Ее интегрируют в городскую транспортную сеть, оплатить проезд можно будет картой «Тройка». При этом стоимость не превысит 55 руб., что соответствует тарифу поездки в метро.
Согласно условиям концессионного соглашения, Москва (концедент) предоставляет участки для строительства канатной дороги и обеспечивает разработку и принятие проекта планировки территории. Строительство, эксплуатация, содержание и ремонт будет осуществляться за счет инвесторов.
Напомним, первую Московскую канатную дорогу открыли в ноябре 2018 года. Она соединила Воробьевы горы и спорткомплекс «Лужники».
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