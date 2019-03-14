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Новая магистраль пройдет параллельно Калужскому шоссе 

Вечерняя Москва + ещё 1 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
На территории Троицкого и Новомосковского административного округа построят магистраль. Общая длинна автомобильного полотна будет составлять свыше десяти километра, сообщается на сайте мэра Москвы.
Дорога пройдет через поселение Мосрентген в городской округ Троицк. Магистраль будет находится параллельно Калужскому шоссе.
— Дорожники уложат высококачественное дорожное полотно, оборудуют тротуары, возведут необходимые инженерные коммуникации в соответствии со всеми требованиями безопасности. По дороге будет организовано движение общественного транспорта, — уточнил Владимир Жидкин.
Новая трасса будет состоять из четырех полос по две в каждую сторону. Предполагается, что благодаря этой дороге снизится нагрузка на Калужское шоссе. Кроме того, магистраль улучшит транспортную инфраструктуру в нескольких населенных пунктов Новой Москвы.
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Новости Москвы , Владимир Жидкин , Троицк
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